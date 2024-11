Controlada pelo Grupo SLC, a SLC Máquinas fechou três de suas revendas no Rio Grande do Sul. A empresa tem concessionárias de máquinas agrícolas da norte-americana John Deere, que tem fábrica em Horizontina, na Região Noroeste. As unidades ficavam em Arroio do Tigre, no Vale do Rio Pardo; em Montenegro, no Vale do Caí; e em Ibirubá, no noroeste gaúcho.