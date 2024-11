Foi reaberta pela Casa Maria a cafeteria no prédio histórico da Livraria do Globo, na Rua dos Andradas, no Centro de Porto Alegre, onde a rede já tinha instalado uma loja de itens para casa. O Café do Prédio, como foi batizado, substitui uma outra operação de café que havia no local, antes de o ponto comercial trocar de mãos. A varejista também opera uma livraria e o acervo do memorial.