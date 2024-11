Inflação: promessas de Trump para "consertar os EUA" ameaçam o que o elegeu

A inflação, que elegeu Donald Trump, é também o seu maior desafio na volta à Casa Branca. Assim como no Brasil, a alta de preços nos Estados Unidos começou ainda na pandemia, com gargalo mundial de produção e logística, que reduziu a oferta, enquanto a demanda subiu com a injeção de dinheiro para evitar um colapso econômico. Só que os norte-americanos não viviam isso há décadas. Depois, também como no Brasil, o Banco Central impôs o remédio amargo da alta do juro para conter a inflação. Ela está, realmente, bem menor do que no início do governo de Joe Biden, tanto que o Federal Reserve começou a reduzir juro. Porém, o consumidor ainda sente gastos, como comida e aluguel, corroendo mais da sua renda.