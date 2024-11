Maior desafio atual do turismo gaúcho, o imbróglio envolvendo a concessão dos cânions de Cambará do Sul ainda não se resolveu. Para buscar esclarecimentos, o Ministério Público Federal (MPF) convocou uma reunião com a concessionária Urbia, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) e a prefeitura. O encontro foi conduzido pela procuradora Flávia Rigo Nóbrega.