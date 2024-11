Provocadas por donos de vinícolas e fábricas de azeite de oliva (os chamados lagares), empresas criaram no Rio Grande do Sul hotéis construídos em módulos para instalação nas propriedades. O tamanho varia conforme a necessidade, mas podem chegar a 20 apartamentos. A parceria é com as empresas M. Stortti, Valencia Arquitetos e Modutech Construção Modular.