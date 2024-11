Empresa de Lages, em Santa Catarina, a P&P Móveis e Madeira está doando 136 conjuntos de móveis para famílias atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul. São "cantos alemães", com mesas e bancos de madeira. As entregas serão em Canoas e Esteio, na Região Metropolitana; Caxias do Sul, na serra gaúcha; e Itati, no Litoral Norte.