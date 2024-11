Antigo complexo industrial da Colutati é arrematado em leilão por empresa de SP, que irá reativá-lo

A antiga estrutura da Cooperativa Sul-Riograndense de Laticínios (Cosulati) em Capão do Leão, no sul do Estado, foi arrematada em leilão pela OZ Earth Participações, de São Paulo. A empresa deu o único lance, de R$ 49,1 milhões — pouco mais da metade do valor avaliado, de R$ 98,2 milhões, incluindo a estrutura e os maquinários. Parte do valor irá para pagar dívidas trabalhistas, que chegam a R$ 30 milhões. O restante será para bancos e fornecedores.