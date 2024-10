Um conselho: políticas horizontais para a economia gaúcha

Durante o painel sobre projeção econômica na Mercopar, em Caxias do Sul, o superintendente do Sebrae no Rio Grande do Sul (Sebrae RS), Ariel Berti, lembrou da fala do governador Eduardo Leite na abertura do evento, na qual mencionou a janela de oportunidades para o Estado investir a partir da suspensão da dívida com a União, medida de ajuda pós-enchente. Berti perguntou o que o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Antônio da Luz, aconselharia ao governador. Ele respondeu: