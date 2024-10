Os transtornos de compradores com financiamento do imóvel travado na Caixa Econômica Federal

Após a coluna publicar que os financiamentos imobiliários da Caixa Econômica Federal estão travados por falta de dinheiro, leitores intensificaram o envio de mensagens relatando seus transtornos por não conseguirem a liberação do crédito. A principal reclamação é que a demora faz com que as pessoas sigam pagando aluguel enquanto ficam à espera. Há ainda aqueles que estão tendo gastos extras, pois precisam renovar documentações que acabam perdendo a validade.