ICMBio quer manter concessão dos cânions de Cambará, mas reduzir preço do ingresso: "Não é uma conta simples"

Manter a concessão com a Urbia - apesar dos contratempos -, mas reduzir o preço dos ingressos é o objetivo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) para os parques dos cânions de Cambará do Sul. Isso ficou claro na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, de Mauro Pires, presidente do órgão do governo federal responsável pela concessão. Recentemente, foi negado em uma câmara de arbitragem o pedido da concessionária para fechar temporariamente o acesso aos locais por prejuízo financeiro com a queda no turismo.