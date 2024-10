Fim do prazo preocupa empresas que esperam ajuda do governo federal para pagar salário de funcionários

As preocupações das empresas atingidas pela enchente se renovam periodicamente. A apreensão agora – especialmente de empresários do 4º Distrito, em Porto Alegre, que procuraram a coluna – é com o vencimento no dia 18 da medida provisória que criou o programa de manutenção do emprego. Por ele, o governo federal pagou R$ 284 milhões em dois salários mínimos aos trabalhadores das empresas que conseguiram se cadastrar e ter a inscrição aprovada, com a contrapartida de não fecharem empregos. Aí está o problema: muitas ainda estão com a solicitação em análise no sistema do Ministério do Trabalho.