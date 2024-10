Concessão de parques e liberação de prédios mais altos: o que pensam Maria do Rosário e Sebastião Melo

Visões e propostas completamente opostas têm os candidatos Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB) sobre concessão de parques e plano diretor de Porto Alegre, especialmente quanto a altura de prédios. Os assuntos também dividem a população e mexem com setores econômicos de peso, como o imobiliário. Para deixar claro aos eleitores, a coluna pediu os planos de cada um sobre esses assuntos durante o debate da Rádio Gaúcha. Leia trechos abaixo e assista à integra no final da coluna.