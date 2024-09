Inflação dos Estados Unidos é o destaque do dia, com a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), que deve fornecer pistas importantes sobre o tamanho do próximo corte de juros do Federal Reserve (Fed). Além disso, repercute o debate entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump. O dólar disparou ontem (veja abaixo).