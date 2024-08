Após ser inundada, fábrica de pães busca novo local e aproveitará para dobrar produção

Empresa que vende pães - alguns com fermentação natural - para hotéis e restaurantes, a Salga Panificação busca outro local para transferir a produção da sua fábrica que foi inundada na enchente de maio no bairro Sarandi. Pode ser em Porto Alegre ou em outra cidade. A água atingiu 1,20 metro no prédio de 250 metros quadrados, que havia sido ocupado há apenas oito meses. O prejuízo foi de R$ 100 mil, mas a indústria conseguiu R$ 150 mil de crédito pós-enchente, que se somam a um financiamento anterior de R$ 150 mil. Além da mudança, uma expansão entrou nos planos, enquanto a operação foi retomada no local temporariamente. A intenção é investir mais R$ 700 mil até o final do ano para dobrar a produção.