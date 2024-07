Fundada no Rio Grande do Sul e vendida há mais de 10 anos para o Grupo Ultra - mas com a marca mantida -, a Ipiranga inaugura na segunda-feira (15), em Canela, o seu milésimo posto revitalizado. O posto Serrano Comércio de Combustíveis tem loja de conveniência AmPm e unidade Jet Oil, para troca de óleo e reparos. O investimento, porém, não é informado.