Exportação a EUA e Argentina ainda despenca, mas outro país comprou 573% mais do RS

Após um tombo de US$ 300 milhões na enchente de maio, as exportações do Rio Grande do Sul em junho foram novamente menores do que no mês equivalente do ano passado. Os embarques somaram US$ 1,576 bilhão, ficando US$ 30 milhões abaixo do patamar de junho de 2023. Fábricas pararam e houve bloqueios de rodovias. Com isso, o primeiro semestre acumulou queda de 11,2% nas exportações gaúchas, que se reduziram a US$ 9,1 bilhões. Soja, fumo e carne de aves lideram entre os produtos vendidos ao Exterior.