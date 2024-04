Petrobras segue no radar. Pietro Mendes, presidente do conselho de administração, foi afastado por uma decisão judicial. A Justiça Federal de São Paulo concedeu liminar alegando conflito de interesses. Ele foi indicado ao cargo pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e também é secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis na pasta: " os atos praticados pelo indicado no âmbito do referido órgão possuem eventual capacidade de influenciar materialmente as suas decisões enquanto presidente do conselho de administração da Petrobras", escreveu o juiz na decisão.