Porto Alegre teve nova queda nos preços dos imóveis residenciais à venda em fevereiro. O Índice FipeZap ficou em -0,23% sobre janeiro. O acumulado de 12 meses traz um recuo de 0,09%. A média do metro quadrado está custando R$ 6.674. A alta forte do auge da pandemia pisou no freio. Mas o que esperar de 2024? É o tema do programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH: