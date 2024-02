Assembleia de servidores para aprovar o acordo de reposição salarial fechado com o governo do Estado. Saiba mais: Proposta prevê reajuste de 18% escalonado até 2025 para 5 mil servidores do Estado

Aliás

Os 18% concedidos a estes servidores não estão garantidos para as demais categorias do funcionalismo estadual. Os trabalhadores ligados ao Semapi são celetistas, com direito a reajuste anual, o que garantiu a mediação da Justiça do Trabalho, resultando no acordo com o governo. No caso dos servidores estatutários - como professores, policiais e a maior parte do funcionalismo -, não há obrigatoriedade da reposição. Essas categorias pressionam o governo a mandar à Assembleia projetos de lei que determinem o reajuste.

Colaborou Paulo Egídio