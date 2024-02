Além da força-tarefa para retirar os fios dos postes, a prefeitura segue recolhendo árvores que caíram no temporal que atingiu Porto Alegre em janeiro. E está disponibilizando a madeira para instituições que tiverem interesse. Por enquanto, o material é levado para a Estação de Transbordo, onde se identificaria o que fazer com ele após a finalização do trabalho.