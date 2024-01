Empresa de Porto Alegre, a BG Soluções Tecnológicas foi comprada pela suíça Zund, marca de equipamentos industriais que a gaúcha distribui no Brasil. Trata-se de maquinário com softwares para setores gráfico, de embalagem, calçadista e têxtil. O valor da compra não é informado. A ideia do comprador, porém, é expandir o negócio, diz Ricardo Albert Schmitt, o escritório gaúcho Stonecapital, assessor financeiro da operação.