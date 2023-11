Motociclistas que são torcedores do Grêmio e do Internacional terão mais um artigo para mostrar a sua paixão pelo time. Empresa do Paraná, a Taurus Helmets está fabricando capacetes com a marca da dupla Gre-Nal após ter fechado parceria com a gaúcha Fama Licesing. As vendas começarão em janeiro, nos sites dos clubes de futebol, da fabricante e nas lojas de acessórios para motocicletas.