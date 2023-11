Correção: O DataZap, do Grupo OLX, usou um dado incorreto no levantamento anterior enviado à coluna. Foi puxado um dado sobre emprego da Rais de outra região. Isso fez com que Porto Alegre liderasse o Índice de Evolução Urbana, mas a informação estava equivocada. Após o esclarecimento, a coluna corrigiu texto e manchete às 16h26min de 3 de novembro. A entrevista com a economista Larissa Gonçalves, do DataZap, foi retirada, pois as respostas foram baseadas em um ranking incorreto, ficando, portanto, sem sentido.