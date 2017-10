Confirmada a expectativa do mercado para a ata divulgada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. O documento sinalizou a possibilidade de a taxa de juros Selic ficar abaixo de 7% em 2018. Mas será que paga nos 6,5%, que é a previsão dos analistas?

— A ata do Copom reafirma intenção de reduzir o ritmo de corte de juros para 0,5 ponto percentual e deixou em aberto a chance de cortar abaixo de 7% no começo de 2018 — analisou Felipe Mahler, da Monte Bravo Investimentos.

A próxima reunião será no início de dezembro. A Selic está em 7,5% e, se tudo continuar como está se encaminhando, deve cair para 7%. Com isso, atinge o menor patamar da história.

A redução para 7% agrada os empresários, principalmente a construção civil, que depende do financiamento de longo prazo. Também empolgou o presidente da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo, Vilson Noer, que acredita ser um estímulo à venda de bens duráveis. Traduzindo: presentes mais caros para o Natal, principal data de vendas do ano do comércio.