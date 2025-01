A resposta que o Cruzeiro aguarda para anunciar Renato Portaluppi

Existe a chance real de Renato ser técnico do Cruzeiro. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Após a confirmação da demissão de Fernando Diniz, o Cruzeiro quer contratar Renato Portaluppi para ser o técnico do clube em 2025. Ele é o plano A, e só não será o comandante do clube se não aceitar a proposta

Esta é a terceira vez que o Cruzeiro tenta levar Renato nos últimos meses. Nas duas tentativas anteriores, no segundo semestre de 2024, o técnico não aceitou abandonar o Grêmio no momento de dificuldade no Campeonato Brasileiro.

No início deste ano, Renato também recebeu propostas do Vasco e do Santos. Agora existe a possibilidade real de voltar ao mercado após a saída do Grêmio em dezembro de 2024.

Uma reunião nesta segunda-feira (27) deverá definir a questão. Mas o fato é que existe a chance real de Renato ser técnico do Cruzeiro.