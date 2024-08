A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o Corinthians em razão dos deboches de torcedores do clube paulista, que fizeram gestos ironizando a enchente no Rio Grande do Sul. Os episódios foram registrados na partida de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil, entre Corinthians e Grêmio, em São Paulo.