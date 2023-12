O Grêmio anunciou neste sábado (30) a renovação do contrato de Renato Portaluppi, que permanece no clube em 2024. O anúncio, considerado fundamental para a próxima temporada, aconteceu depois de cerca de 20 dias de negociação. E, como sempre, o final foi feliz. A curiosidade é que, nos últimos anos, esta foi a décima segunda negociação de Renato com o Grêmio, seja para contratação ou renovação de contrato.