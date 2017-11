Félix Zucco / Agencia RBS

A pergunta que os dirigentes do Grêmio mais andam ouvindo desde a classificação para decidir o título da Libertadores contra o Lanús é sobre os ingressos para a final. Tanto para o jogo da Arena no dia 22, como para a partida no La Fortaleza no dia 29.

Inúmeros pacotes para Buenos Aires já estão sendo comercializados por agências de turismo. Por isso, conversei no programa Sábado Esporte, da Rádio Gaúcha, com Thiago Floriano, supervisor do Departamento do Torcedor Gremista. A informação é que, por enquanto, nenhuma decisão está tomada.

Os primeiros contatos entre as direções de Grêmio e Lanús estão começando apenas agora. Será preciso calma, porque não existe ainda nenhuma decisão sobre número de ingressos, valores e a forma como será feita a venda. Os comentários são de 4 mil bilhetes para os visitantes, tanto para a torcida do Lanús aqui, como para a torcida do Grêmio lá. Mas isso não passa de especulação. Este número nem começou a ser discutido.