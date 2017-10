Nas categorias de base, o ano é da Inglaterra. Os inventores do futebol estão se reinventando. Neste final de semana, bateram a Espanha por 5x2 na final e venceram o Mundial sub-17 da Índia. Foi uma campanha perfeita, passando inclusive pelo Brasil na semifinal. O time apresentou jogadores promissores, como Foden, craque do torneio, e Brewster, artilheiro com 8 gols. Foden joga no Manchester City e Guardiola já está de olho nele.