Entre os anos de 2007 e 2013, Rio Grande, na zona sul do Estado, viveu o apogeu com a implantação de um polo naval na cidade que abriga um dos maiores portos do Brasil. Milhares de trabalhadores de todas as partes do país se deslocaram para lá em busca de oportunidades nos estaleiros, aquecendo a economia da região. A partir de 2014, o cenário promissor começou a mudar, levando rapidamente a economia local ao declínio por razões diversas. Durante esse período, Zero Hora acompanhou de perto as transformações pelas quais a região passou – ao lado, reproduções de duas reportagens, uma de 2012 e outra de 2017.