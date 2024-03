Na regressiva para os Jogos de Paris, Porto Alegre vai reunir referências do esporte olímpico, com direito a palestrantes medalhistas. O Fórum Estadual de Formação Esportiva, no dia 17 de abril, receberá feras como Lars Grael (vela), Emanuel Rego (vôlei de praia) e o gaúcho André Heller (vôlei).