No ano passado, o Palmeiras rifou a estreia na Libertadores em meio às finais do Paulistão. Saiu na frente com reservas contra o Bolívar, mas levou 3 a 1 do Bolívar, na mesma La Paz em que o The Strongest espera o Grêmio. Só que era o Água Santa. Agora será Gre-Nal. Não tem nem comparação.