NOVO CICLO Luan segue fora e Everton agora é Seleção: no meio-campo e ataque, trintões quase somem Primeira lista de Tite pós-Copa do Mundo confirma renovação visando a Copa América e tira o atacante do Grêmio do Gre-Nal . Everton, Paquetá, Arthur e Pedro são os destaques