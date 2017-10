Chega a ser ridículo este debate. Tanto faz a Fifa oficializar ou não o Mundial. Até porque a credibilidade da corrupta Fifa é zero para chancelar algo.

O fato é que o planeta, à época, considerava por unanimidade o título intercontinental, entre Europa e América do Sul, a única medida para definir o rei do universo. O futebol na Ásia, América do Norte e Oceania mal existia.