O Grêmio acertou um acordo com o meia Lucas Leiva por 69 parcelas de 100 mil reais, ainda referente a sua participação como jogador do clube. Essa é mais uma manchete referente ao pagamento de rescisões pagas pelo Grêmio a jogadores aposentados. No ano passado, foi o caso de Jean Pyerre, que na ocasião também deixou o futebol e seguiu na folha do Grêmio.