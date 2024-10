Lula e Bolsonaro nas discussões do Grêmio

A demissão do técnico Tite, do Flamengo, gerou uma discussão que há algum tempo se aproximava do Grêmio. A polarização do país também parece entranhada em uma escolha que deveria ser totalmente técnica. As posições políticas de Renato e Tite parecem influenciar gremistas na escolha do novo seu treinador do time. E essa, incrivelmente, é a base da conversa.