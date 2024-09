A demissão de Tite e o movimento da torcida do Grêmio

A notícia da manhã desta segunda-feira (30) no futebol brasileiro é a demissão do técnico Tite, do Flamengo. O treinador vinha sendo pressionado no comando do clube carioca, e não resistiu a mais uma atuação ruim da equipe. A notícia, além de reverberar pelo país, atingiu forte as redes sociais dos torcedores do Grêmio.