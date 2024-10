O início da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro preocupou os gremistas. As vitórias de Criciúma e Fluminense colocaram novos ingredientes no jogo do Grêmio desta sexta-feira (4), contra o Fortaleza. O time de Renato joga pela tranquilidade. É preciso sair logo da zona de risco na competição.