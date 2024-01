O Grêmio está acertando a contratação de um jovem talento do Santos. Com apenas 17 anos, o atacante Rodrigo César irá jogar no Tricolor, inicialmente nas categorias de base, mas com boa chance de aproveitamento no time principal já nesta temporada. O negócio abre um precedente, e essa é uma notícia que precisa ser comemorada pelos gremistas.