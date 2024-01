O Grêmio realizou o primeiro jogo-treino da temporada na tarde de terça-feira (16) e, com ele, pudemos ter uma ideia do time-base para o começo da temporada. Além disso, o sub-20 perdeu para o Athletico-PR e encerrou a sua participação na Copa São Paulo. Dois nomes, no entanto, estarão à disposição de Renato Portaluppi para a estreia no Gauchão.