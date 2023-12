A busca por um volante de contensão é uma das prioridades do Grêmio para a próxima temporada. O técnico Renato Portaluppi sempre deixou claro nas suas manifestações, que esta característica fez falta ao grupo tricolor durante o ano. Dodi, do Santos, é o primeiro nome divulgado e colocado como reforço para esta função. Mas, talvez, não seja esse o entendimento do clube sobre este reforço.