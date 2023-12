O final do Campeonato Brasileiro será agitado para o Grêmio. Uma reformulação do grupo deve acontecer e as atenções estão, claro, no substituto do atacante Suárez. Duas decisões, no entanto, estão na mesa do presidente Alberto Guerra, e também têm grande importância. As renovações de Renato e Geromel são pautas fundamentais até o final de semana nos bastidores do Grêmio.