Eu já tirei várias fotografias na escadaria interna do Theatro Municipal de São Paulo, um dos postais da capital paulista. É um costume de todos os turistas que passam pelo templo arquitetônico inspirado na Ópera de Paris, inaugurado em 1911, encravado na Praça Ramos de Azevedo. Aquele lugar exala história e cultura. Lá eclodiu a Semana de Arte Moderna, o marco inicial do Modernismo no Brasil. Lá lendas se apresentaram, como o tenor italiano Enrico Caruso, o bailarino russo Rudolf Nureyev e a diva do jazz americano Ella Fitzgerald.