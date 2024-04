Vice-campeão do BBB 24, Matteus participou do programa Timeline da Rádio Gaúcha na manhã desta terça-feira (23). O gaúcho conversou com Kelly Mattos e Luciano Potter diretamente dos estúdios da RBS TV, onde o ex-brother grava participações no Jornal do Almoço e no Galpão Crioulo. Na entrevista, ele falou sobre a vida dentro da casa e as expectativas após o programa.