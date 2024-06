Crianças e adolescentes são vítimas dos políticos no projeto que trata do aborto 

Imagine a seguinte situação. Você tem uma filha alegre e divertida e, aos poucos, ela vai ficando fechada, retraída. A menina que brincava e ria, agora está quietinha pelos cantos. Aos 10 anos, quando as demais estão na rua, ela está trancada em casa. Não quer sair. Não quer contato com ninguém. Se assusta com qualquer coisinha. Você nota que ela passa a ter asco do tio, um senhorzinho que parece tão legal. Quando ele chega com a família para a visita do final de semana, a guria fica ainda mais amedrontada. Vocês conversam e ela simplesmente diz que não tem nada. Passa um tempo e a criança começa a ter problemas de saúde que nem ela, nem você entende. Ligando os pontos, ninguém quer acreditar no que aconteceu. No médico, o diagnóstico é claríssimo e uma bomba para a família: ela está grávida.