Sogipa contrata medalhista olímpico para ciclo Los Angeles 2028

A Sogipa tem um reforço para sua equipe de judô no ciclo olímpico Los Angeles 2028. Bronze por equipes em Paris, Guilherme Schmidt está deixando o Minas Tênis Clube para defender as cores do clube gaúcho.



Com 24 anos e nascido no Distrito Federal, Schmidt foi ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023, na categoria médio (até 81kg). Ele ainda tem em seu currículo três títulos individuais e dois por equipes do Campeonato Pan-Americano, medalha de prata do World Masters de 2023, entre outras conquistas no circuito internacional de judô.