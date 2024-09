Eleições do COB: candidatos, data, horário e quem tem direito a voto

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) está em clima de eleição. Na próxima quinta-feira (3), no Centro de Treinamento do COB, no Rio de Janeiro, será realizada a Assembleia Geral que vai escolher entre o atual presidente, Paulo Wanderley, e seu ex-vice, Marco La Porta, quem vai comandar o esporte do país até outubro de 2028. O processo ainda vai escolher Membros Representantes das Confederações e Membro Independente no Conselho de Administração do COB.