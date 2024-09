Dida Larruscain apresenta seu primeiro show com músicas autorais

A cantora gaúcha Dida Larruscain, que participou do The Voice Brasil, da Globo, em 2021, e foi integrante fixa da banda do Que Papo É Esse?, da RBS TV, em 2023, mostra uma nova proposta ao público: o lançamento do seu primeiro show autoral, cheio de brasilidade e ancestralidade, AfroBossa. As canções, posteriormente, vão compor um EP com o mesmo título. A apresentação vai rolar no Teatro Oficina Olga Reverbel, espaço no Multipalco do Theatro São Pedro, em 4 de outubro, às 19h.