Com os pés no altar, estreia no streaming e celebração às mulheres no esporte: um bate-papo com Kelly Costa

Kelly Costa é uma das vozes do esporte na RBS TV, dentro do Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço e Globo Esporte, na Rádio 92 (92.1 FM), no Sextou das Gu, e agora também no Segue o Fio, programa que comanda, de segunda a sexta-feira, às 10h, no canal de GZH do YouTube, ao lado dos comentaristas Cesar Cidade Dias, Cristiano Munari e Vaguinha.