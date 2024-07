Marco Matos estreia série no "Jornal Nacional" sobre a reconstrução no Rio Grande do Sul: "O Estado está renascendo"

A partir desta segunda-feira (1), o comunicador do Grupo RBS Marco Matos tem a missão de apresentar, em cinco episódios, a série Resistência e Reconstrução, que vai ao ar no Jornal Nacional. As reportagens, produzidas pela equipe de jornalismo da RBS TV, tratam dos desafios da retomada da rotina e das atividades econômicas no Rio Grande do Sul após a tragédia que a enchente causou em praticamente todo o território gaúcho no mês de maio.